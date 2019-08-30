Charlize Theron'un 7 yaşındaki kızı cinsiyet değiştirdi
Evlat edindiği oğlunu kız gibi giydirdiği için eleştirilen, ancak Jackson'ın 'trans birey' olduğunu açıklayan Charlize Theron, kızının son halini sosyal medyada yayınladı.
Oğluna kız kıyafetleri giydirdiği için eleştirilen Theron, 'trans kız' olan Jackson'ın elbiseli fotoğrafında yüzünü göstermedi.
Theron, çocuklarının fotoğrafını ilk kez, 2016 Kasım ayında Dünya Evlat Edinme Günü'nde göstermişti.
Güney Afrikalı oyuncu, kız gibi giydirdiği için eleştirilmesine karşı, daha önce verdiği bir röportajda Jackson'ın aslında kız olduğunu söylemişti. Jackson'ın en az kız kardeşi August kadar kız olduğunu söyleyen Theron, "Jackson 3 yaşındayken bana 'Ben erkek değilim' dedi. Ben de herhangi bir ebeveyn gibi 'Peki' dedim. İki çok güzel kız sahibiyim" demişti.
44 yaşındaki oyuncu, çocuklarının gelecekte ten renkleri yüzünden ayrımcılığa uğramasından endişe ettiğini dile getirerek, "Açık konuşmak gerekirse bu ülkede (ABD) çok iyi teklifler alsam dahi taşınmayı asla düşünmeyeceğim noktalar var. Hala ırkçılığı tartıştığımıza inanamıyorum. Bu konu artık kapanmalı. Cinsiyet eşitliği de öyle" ifadesini kullanmıştı.