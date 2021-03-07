Chloe Loughnan silikonlarını yeniletip paylaştı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan göğüslerine silikon taktırmıştı. Genç model silikonlarını yenileyip yeni pozlarını paylaştı.
İrlandalı model Chloe Loughnan sosyal medyada paylaşımıyla nefes kesti. Serdar Ortaç'tan boşanan ve Türkiye'yi terk eden Chloe Loughnan silikonlarını yeniledi.
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Cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken model dekolteli pozlarını paylaşınca beğeni topladı.
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Küçük göğüslerinden şikâyetçi olan Chloe daha önce gizlice ameliyat masasına yatmıştı.
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Chloe Loughnan, karantina dönemini doğup büyüdüğü ülkesi İrlanda'da geçirdi.
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