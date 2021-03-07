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Chloe Loughnan silikonlarını yeniletip paylaştı

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan göğüslerine silikon taktırmıştı. Genç model silikonlarını yenileyip yeni pozlarını paylaştı.

Chloe Loughnan silikonlarını yeniletip paylaştı - Resim: 1

İrlandalı model Chloe Loughnan sosyal medyada paylaşımıyla nefes kesti. Serdar Ortaç'tan boşanan ve Türkiye'yi terk eden Chloe Loughnan silikonlarını yeniledi.

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Chloe Loughnan silikonlarını yeniletip paylaştı - Resim: 2

Cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken model dekolteli pozlarını paylaşınca beğeni topladı.

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Chloe Loughnan silikonlarını yeniletip paylaştı - Resim: 3

Küçük göğüslerinden şikâyetçi olan Chloe daha önce gizlice ameliyat masasına yatmıştı.

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Chloe Loughnan silikonlarını yeniletip paylaştı - Resim: 4

Chloe Loughnan, karantina dönemini doğup büyüdüğü ülkesi İrlanda'da geçirdi.

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