Chloe Loughnan'ın yeni sevgilisi futbolcu çıktı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı. Loughnan'ın yeni sevgilisinin İrlandalı forvet Andy O'Connell olduğu ortaya çıktı.
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'tan iki yıl önce boşanan model Chloe Loughnan, gönlünü İrlandalı futbolcu Andy O'Connell'e kaptırdı.
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Serdar Ortaç ile beş yıllık evliliğini 2019'da sürpriz şekilde tek celsede bitiren Chloe Loughnan, uzun süre sonra aşk hayatındaki sessizliğini bozdu ve yeni birlikteliğini duyurdu.
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ÖNCE "BENİM" DEDİ
28 yaşındaki İrlandalı model, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından "Benim" notuyla birlikte yeni sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaşmış ve gizemli yakışıklının kim olduğu merak edilmişti.
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SONRA "SENİ SEVİYORUM" PAYLAŞIMI GELDİ
Chloe Loughnan ayrıca, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde birlikte çekildikleri bu fotoğrafı da "Seni seviyorum" sözleriyle yayınlamış ve takipçilerinin merakı giderek artmıştı.
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