Chloe, Serdar Ortaç'ı tamamen sildi !
Sedar Ortaç'la 5 yıllık evliliğini bitiren Chloe Loughnan, mahkeme çıkışı yaptığı açıklamada ''Severek evlendim, severek boşandım'' demişti...
Serdar Ortaç'la 5 yıllık evliliğini geçtiğimiz günlerde sonlandıran Chloe Loughnan mahkeme çıkışı 'severek evlendim, severek boşandım' açıklamasını yapmıştı.
Sürpriz boşanmanın ardından yıkılan güzel model annesiyle birlikte ülkesi İrlanda'ya dönmüştü.
Şu sıralar İrlanda'da ailesiyle zaman geçiren Chloe Loughnan, Serdar Ortaç'ı hayatından çıkardı. Boşandıktan sonra 'Ortaç' soyadını kullanmaya devam eden güzel model dün sosyal medya hesaplarından 'Ortaç' soyadını kaldırdı.