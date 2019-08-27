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  3. 27 Ağustos 2019 09:10

Chloe, Serdar Ortaç'ı tamamen sildi !

Sedar Ortaç'la 5 yıllık evliliğini bitiren Chloe Loughnan, mahkeme çıkışı yaptığı açıklamada ''Severek evlendim, severek boşandım'' demişti...

Chloe, Serdar Ortaç'ı tamamen sildi !

Serdar Ortaç'la 5 yıllık evliliğini geçtiğimiz günlerde sonlandıran Chloe Loughnan mahkeme çıkışı 'severek evlendim, severek boşandım' açıklamasını yapmıştı.

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Chloe, Serdar Ortaç'ı tamamen sildi !

Sürpriz boşanmanın ardından yıkılan güzel model annesiyle birlikte ülkesi İrlanda'ya dönmüştü.

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Chloe, Serdar Ortaç'ı tamamen sildi !

Şu sıralar İrlanda'da ailesiyle zaman geçiren Chloe Loughnan, Serdar Ortaç'ı hayatından çıkardı. Boşandıktan sonra 'Ortaç' soyadını kullanmaya devam eden güzel model dün sosyal medya hesaplarından 'Ortaç' soyadını kaldırdı.

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Chloe, Serdar Ortaç'ı tamamen sildi !

Chloe'nin bu hamlesi 'Chloe, Serdar'ı hayatından çıkardı' yorumlarına neden oldu.

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