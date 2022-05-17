Çiçeği burnunda gelin Kourtney Kardashian'dan düğün sonrası seksi pozlar
Keeping Up With The Kardashians yıldızı, hafta sonu Santa Barbara'da Blink-182 davulcusu Travis Barker ile dünya evine girmişti. Çiçeği burnunda çiftten düğün sonrası cesur pozlar geldi.
Uzun yıllar arkadaş olan Kourtney Kardashian ve Travis Barker 2020'de ilişkilerini bir üst seviyeye çıkarmaya karar verdi.
Barker, yaklaşık dokuz aylık birliktelikten sonra Kourtney Kardashian'a Ekim 2021'de Rosewood Miramar Beach otelinde bolca gül ve mum eşliğinde evlenme teklif etmişti.
İkili daha sonra ise Las Vegas'ta gizli bir törenle evlenmişti. Ancak bu törenin yasal olmadığı ortaya çıktı. Resmiyet taşımayan törenle gündeme gelen çift harekete geçti. Kourtney Kardashian ve Travis Barker hafta sonu Santa Barbara'daki şehir adliyesinde yasal olarak evlendi.
Bu sade nikahta da az sayıda kişi yer aldı. Kourtney Kardashian ve Travis Barker üzerinde 'yeni evli' yazan bir eski model siyah üstü açılır arabayla nikah sonrası kutlama yerine geçti.