Çiçeği burnunda gelin Kourtney Kardashian'dan düğün sonrası seksi pozlar

İkili daha sonra ise Las Vegas'ta gizli bir törenle evlenmişti. Ancak bu törenin yasal olmadığı ortaya çıktı. Resmiyet taşımayan törenle gündeme gelen çift harekete geçti. Kourtney Kardashian ve Travis Barker hafta sonu Santa Barbara'daki şehir adliyesinde yasal olarak evlendi.