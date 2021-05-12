Ciciş Esra Ersoy eline silah alıp paylaştı: Kudüs'e asker olarak gitmek istiyorum
Sosyal medya paylaşımları ile sürekli gündeme gelen Ciciş Esra Ersoy, Kudüs'e asker olarak gitmek istediğini söyledi.
Ciciş kardeşler olarak tanınan Esra-Ceyda Ersoy kardeşler magazin gündeminde çalkalanıyor. İsrail'i Filistinlilere saldırısını kınayan Ersoy, "Kudüs'e asker olarak gitmek istiyorum" dedi.
Ersoy, bu paylaşımının ardından yapılan eleştirilere elinde silahla bir fotoğrafını paylaşarak cevap verdi.
Ersoy şöyle cevap verdi:
"'Eline silah aldın mı hiç diyenlere' çok aldım eski bir foto ama olsun. Daha eskilerde de çocukluğumda dağ evinde ormanlık alanda atış yapardım hep. Ayrıca hiç silah tutmasam da gitmeden öğretirler herhalde neler yapmam gerekeceğini.
Ama ben insan vuramam yapamam ama bu savaşı durdurmaya çalışacağım orda. Asker olarak korumam gerekenleri koruyacağım. Bana denilenleri yapacağım. Yani Askerlik ne gerektiriyorsa onu yaparım. Söz ağızdan çıktı. Yollasınlar beni Kudüs'e asker olarak canım feda."