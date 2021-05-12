Ciciş Esra Ersoy eline silah alıp paylaştı: Kudüs'e asker olarak gitmek istiyorum

Ersoy şöyle cevap verdi:

"'Eline silah aldın mı hiç diyenlere' çok aldım eski bir foto ama olsun. Daha eskilerde de çocukluğumda dağ evinde ormanlık alanda atış yapardım hep. Ayrıca hiç silah tutmasam da gitmeden öğretirler herhalde neler yapmam gerekeceğini.