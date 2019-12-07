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  3. 07 Aralık 2019 11:02

''Ciciş Esra'' Esra Ersoy yine çıplak!

Magazin dünyasında Cicişler olarak tanınan kardeşlerden Ceyda Ersoy, sosyal medya hesabından "Kitap okurken sütyen takmıyorum" diyerek üstsüz fotoğrafını paylaştı.

''Ciciş Esra'' Esra Ersoy yine çıplak!

Magazin dünyasında Cicişler olarak tanınan kardeşlerden Ceyda Ersoy, sosyal medya hesabından "Kitap okurken sütyen takmıyorum" diyerek üstsüz fotoğrafını paylaştı.

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''Ciciş Esra'' Esra Ersoy yine çıplak!

Paylaştığı fotoğraf ve açıklamalarla magazin gündeminden hiç düşmeyen Esra-Ceyda Ersoy kardeşler, son zamanlarda sosyal medya hesaplarından paylaştıkları çıplak pozlarla olay olmaya devam ediyorlar.

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''Ciciş Esra'' Esra Ersoy yine çıplak!

Ceyda Ersoy, son olarak dün akşam üstsüz bir pozunu paylaşarak herkesi şaşırttı.

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''Ciciş Esra'' Esra Ersoy yine çıplak!

Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerden Ceyda Ersoy, sosyal medya hesabından iç çamaşırsız pozunu paylaştı. Elinde tuttuğu kitaplarla göğüslerini kapatan Ersoy, fotoğrafı "Kitap okurken sütyen takmıyorum" notuyla paylaştı. Ceyda Ersoy'u fotoğrafına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

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