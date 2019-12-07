''Ciciş Esra'' Esra Ersoy yine çıplak!
Magazin dünyasında Cicişler olarak tanınan kardeşlerden Ceyda Ersoy, sosyal medya hesabından "Kitap okurken sütyen takmıyorum" diyerek üstsüz fotoğrafını paylaştı.
Magazin dünyasında Cicişler olarak tanınan kardeşlerden Ceyda Ersoy, sosyal medya hesabından "Kitap okurken sütyen takmıyorum" diyerek üstsüz fotoğrafını paylaştı.
Paylaştığı fotoğraf ve açıklamalarla magazin gündeminden hiç düşmeyen Esra-Ceyda Ersoy kardeşler, son zamanlarda sosyal medya hesaplarından paylaştıkları çıplak pozlarla olay olmaya devam ediyorlar.