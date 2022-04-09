Ciciş Esra'nın istismar ettiği çocuğun kemik yaşı ortaya çıktı

'18 YAŞINDAN BÜYÜK BİRİ KAPIYI AÇTI'

Ersoy'un hapis cezası aldığı davada gerekçeli karar açıklandı. Kararda, Ersoy'un mahkemede verdiği ifadede, "Uyuşturucu madde kullanma konusu nedeniyle kardeşimle tartıştım. Ardından otelden ayrılmak istedim. Telefonumun şarjı azdı. Bu nedenle en yakın yerden telefonumu şarj etmek istedim. Önce rezidansta bulunan başka bir dairenin kapısını çaldım ancak kapıyı açan olmadı. Daha sonra J6 numara dairenin kapısını çaldım. Görünüm itibarıyla 18 yaşından büyük bir kişi kapıyı açtı. Kendisine şarj cihazı olup olmadığını sordum. O da şarj aletinin olduğunu ve içeride şarj edebileceğimi söyledi. Olaydan 3-4 saat önce uyuşturucu madde kullanmıştım ve 2 gündür uyumuyordum. Yorgun, bitkin bir haldeydim. D.S.B. bana, 'Yorgun görünüyorsun. Yatak odasına gidip, biraz dinlenebilirsin' dedi. Uyuşturucu maddenin de etkisiyle kendimden geçmişim. Bir süre sonra beni taciz ettiğini hissettim. Uykusuz olduğum için karşılık veremedim. Daha sonrasında kendime geldiğimde olay sırasında üzerimde bulunan beyaz çiçekli elbisemin göğüs kısmının yırtıldığını, vücudumun bazı yerlerinde de morarmalar olduğunu fark ettim. Kendime geldikten sonra telefonumu alıp, oradan çıkmak istedim. Zil sesi duymadım. Kapıyı zoraki açtım. Kapıyı açtığımda karşımda 2 kadın vardı. Beni azarladılar. Kardeşimle kaldığımız odaya gittim. Otel telefonu çaldı ve benden şikayetçi olduğunu söylediler. Uyuşturucu madde etkisinde bilincim açık değilken benden faydalanmaya çalışan şahıstan şikayetçi oldum. Tanımadığım bir kişiyle cinsel münasebet yapmaya ihtiyacım yoktur. Kaldığımız otelin giriş, çıkış kamera kayıtları incelendiğinde olay sırasında üzerimde bulunan elbisemin yırtılmış vaziyette olduğu tespit edilebilir" dediği belirtildi.