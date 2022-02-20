Ciciş Esra'ya ahlaksız teklif! Kadın takipçisinin mesajını ifşa etti
Ciciş Kardeşler'den Esra Ersoy, sosyal medya üzerinden kendisine ahlaksız teklifte bulunan takipçisinin mesajını ifşa etti.
"Cicişler" olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerden Esra, ahlaksız teklifte bulunan takipçisinin mesajını ifşa etti.
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Esra Ersoy'un Instagram hesabından yaptığı paylaşıma bir kadın takipçisi, "Merhaba canım. Eşim seninle bir gece geçirmek istiyor, konuşabilir miyiz?" diye mesajı attı.
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Ersoy da takipçisinin bu ahlaksız mesajını paylaşarak, "Şaka gibi" notunu düştü.
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Esra ve Ceyda Ersoy'un evli bir iş insanıyla uyuşturucu madde kullanırken iş insanının eşi tarafından telefonla kayda alındığı iddia edilmişti.
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