  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Ciciş Esra'ya ahlaksız teklif! Kadın takipçisinin mesajını ifşa etti

Ciciş Esra'ya ahlaksız teklif! Kadın takipçisinin mesajını ifşa etti

Ciciş Kardeşler'den Esra Ersoy, sosyal medya üzerinden kendisine ahlaksız teklifte bulunan takipçisinin mesajını ifşa etti.

Ciciş Esra'ya ahlaksız teklif! Kadın takipçisinin mesajını ifşa etti - Resim: 1

 "Cicişler" olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerden Esra, ahlaksız teklifte bulunan takipçisinin mesajını ifşa etti. 

1 / 9
Ciciş Esra'ya ahlaksız teklif! Kadın takipçisinin mesajını ifşa etti - Resim: 2

Esra Ersoy'un Instagram hesabından yaptığı paylaşıma bir kadın takipçisi, "Merhaba canım. Eşim seninle bir gece geçirmek istiyor, konuşabilir miyiz?" diye mesajı attı. 

2 / 9
Ciciş Esra'ya ahlaksız teklif! Kadın takipçisinin mesajını ifşa etti - Resim: 3

Ersoy da takipçisinin bu ahlaksız mesajını paylaşarak, "Şaka gibi" notunu düştü.

3 / 9
Ciciş Esra'ya ahlaksız teklif! Kadın takipçisinin mesajını ifşa etti - Resim: 4

Esra ve Ceyda Ersoy'un evli bir iş insanıyla uyuşturucu madde kullanırken iş insanının eşi tarafından telefonla kayda alındığı iddia edilmişti.

4 / 9