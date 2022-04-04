Ciciş kardeşlerin annesi Umut Candan paylaşımları ile kızlarını solladı: Sevişmeden aşık olmam
Her yaptıklarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin annesi Umut Candan sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekiyor.
İşte Benim Stilim adlı yarışmada tanınan Nihal Candan'ın ardından kardeşi Bahar Candan da aynı programa katılmış ve dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
Son olarak Al Sana Haber programında yorumculuk yapan ve tavırları nedeniyle programdan kovulan Bahar Candan geçtiğimiz günlerde bir otelde babası yaşındaki adamla samimi bir şekilde görülmüştü.
Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla çoğu zaman eleştirilen Bahar Candan'ın kendisi ve ablası kadar annesinin de değişik bir profili var.
"AKILLI BİR ÇOCUK"
Şubat 2017'de İşte Benim Stilim programının stüdyosuna giden anne Candan, kızı Bahar'la ilgili, 'Bahar temiz kalpli ve akıllı bir çocuk. Hatta en zekimiz ve akıllımız diyebilirim. Ukala ve kibirli bir çocuk değildir asla.'' demişti.