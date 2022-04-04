Ciciş kardeşlerin annesi Umut Candan paylaşımları ile kızlarını solladı: Sevişmeden aşık olmam

"AKILLI BİR ÇOCUK"

Şubat 2017'de İşte Benim Stilim programının stüdyosuna giden anne Candan, kızı Bahar'la ilgili, 'Bahar temiz kalpli ve akıllı bir çocuk. Hatta en zekimiz ve akıllımız diyebilirim. Ukala ve kibirli bir çocuk değildir asla.'' demişti.