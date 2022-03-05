  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Cicişler'den Esra Ersoy Onlyfans açtı: Cesur, güzel, seksiyim

Cicişler'den Esra Ersoy Onlyfans açtı: Cesur, güzel, seksiyim

Cicişler lakabı ile tanınan Esra Ersoy, sosyal medya hesabından Onlyfans hesabı açtığını duyurdu.

Cicişler'den Esra Ersoy Onlyfans açtı: Cesur, güzel, seksiyim - Resim: 1

Sosyal medya paylaşımları ve olaylı hayatı ile magazin gündeminden düşmeyen "Ciciş" kardeşlerin Esra'sı gündemden düşmüyor. 

1 / 10
Cicişler'den Esra Ersoy Onlyfans açtı: Cesur, güzel, seksiyim - Resim: 2

Geçtiğimiz günlerde takipçisinden gelen "Merhaba canım. Eşim seninle bir gece geçirmek istiyor, konuşabilir miyiz?" diye mesajını ifşa etmesiyle çok konuşulan ünlü isim yine yaptı yapacağını...

2 / 10
Cicişler'den Esra Ersoy Onlyfans açtı: Cesur, güzel, seksiyim - Resim: 3

Onlyfans'a girme kararı alan Esra Ersoy sınırları zorlayıp para kazanacak. Esra Ersoy, kararını paylaştığı üstsüz pozu ile duyurdu. 

3 / 10
Cicişler'den Esra Ersoy Onlyfans açtı: Cesur, güzel, seksiyim - Resim: 4

Ersoy "Cesur, güzel, seksiyim" dedi.

4 / 10