Cicişler'den Esra Ersoy Onlyfans açtı: Cesur, güzel, seksiyim
Cicişler lakabı ile tanınan Esra Ersoy, sosyal medya hesabından Onlyfans hesabı açtığını duyurdu.
Sosyal medya paylaşımları ve olaylı hayatı ile magazin gündeminden düşmeyen "Ciciş" kardeşlerin Esra'sı gündemden düşmüyor.
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Geçtiğimiz günlerde takipçisinden gelen "Merhaba canım. Eşim seninle bir gece geçirmek istiyor, konuşabilir miyiz?" diye mesajını ifşa etmesiyle çok konuşulan ünlü isim yine yaptı yapacağını...
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Onlyfans'a girme kararı alan Esra Ersoy sınırları zorlayıp para kazanacak. Esra Ersoy, kararını paylaştığı üstsüz pozu ile duyurdu.
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Ersoy "Cesur, güzel, seksiyim" dedi.
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