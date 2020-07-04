Cicişler'in köpeklerine yaptırdığı mezar olay oldu

"ACIMIZ BÜYÜK"

Kardeşlerin 29 Haziran'da vefat eden köpeklerinin mezar taşına "Seni çok özleyeceğiz. Sen bizim prensesimizsin. Hep kalbimizdesin. Seni hiçbir zaman unutmayacağız" yazdırdı. Köpeklerinin vefatının ardından büyük bir üzüntü duyduğunu ifade eden Esra Ersoy, "Acımız büyük. Nurlar içinde uyusun inşallah. Sen rahat uyu diye seni en iyi pet mezarlığına defnettik" dedi.