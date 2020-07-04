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  3. 04 Temmuz 2020 17:23

Cicişler'in köpeklerine yaptırdığı mezar olay oldu

Cicişler olarak tanınan Esra ve Ceyda Ersoy'un yıllardır baktıkları Sindy adındaki köpekleri öldü. Köpek için mezar yaptıran Cicişler, sosyal medyada gündem oldu.

Cicişler'in köpeklerine yaptırdığı mezar olay oldu

Cicişler olarak tanınan Esra-Ceyda Ersoy kardeşlerin Sindy isimli köpekleri vefat etti. Köpeklerini hayvan mezarlığına defneden kardeşlerin yaptırdığı mezarlık ise kısa sürede en çok paylaşılan gönderilerin başında yer aldı.

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Cicişler'in köpeklerine yaptırdığı mezar olay oldu

"ACIMIZ BÜYÜK"
Kardeşlerin 29 Haziran'da vefat eden köpeklerinin mezar taşına "Seni çok özleyeceğiz. Sen bizim prensesimizsin. Hep kalbimizdesin. Seni hiçbir zaman unutmayacağız" yazdırdı. Köpeklerinin vefatının ardından büyük bir üzüntü duyduğunu ifade eden Esra Ersoy, "Acımız büyük. Nurlar içinde uyusun inşallah. Sen rahat uyu diye seni en iyi pet mezarlığına defnettik" dedi.

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Cicişler'in köpeklerine yaptırdığı mezar olay oldu

"ÖMÜR BOYU ZİYARETİNE GELECEĞİZ"
Ceyda Ersoy ise paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Güzeller güzeli, prenses köpeğimizi kaybettik. Artık o cennette, melek oldu. Sen nurlar içinde uyu Sindy. Ziyaretine ömür boyu geleceğiz"

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Cicişler'in köpeklerine yaptırdığı mezar olay oldu

Kardeşlerin yaptırdığı mezarlık ise sosyal medya kullanıcıları ikiye böldü. Bir grup kullanıcı mezarlığı güzel olduğunu savunurken bir kısım da abartılı olduğunu savundu.

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