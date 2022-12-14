Çılgın Dondurmacı tokadı yedi! Olay görüntüler
TikTok'un çılgın dondurmacısı olarak tanınan Mehmet Dinç son paylaşımıyla sosyal medyada dikkatleri yine üzerine çekmeyi başardı.
Çılgın Dondurmacı'nın TikTok'da ve YouTube'da paylaştığı videolar izlenme rekorları kırıyor.
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Fenomen dondurmacı paylaştığı videolarda yer alan görüntülerde dondurma almaya gelen kadın müşterileriyle dans ediyor.
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Mehmet Dinç'in YouTube kanalından paylaştığı yeni dans videosu yine tüm dikkatleri üzerine çekti ve adeta olay yarattı.
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Dondurma standının önüne gelen kadın müşterisinin yaptığı dans büyük ilgi gördü.
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