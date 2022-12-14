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Çılgın Dondurmacı tokadı yedi! Olay görüntüler

TikTok'un çılgın dondurmacısı olarak tanınan Mehmet Dinç son paylaşımıyla sosyal medyada dikkatleri yine üzerine çekmeyi başardı.

Çılgın Dondurmacı tokadı yedi! Olay görüntüler - Resim: 1

Çılgın Dondurmacı'nın TikTok'da ve YouTube'da paylaştığı videolar izlenme rekorları kırıyor.

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Çılgın Dondurmacı tokadı yedi! Olay görüntüler - Resim: 2

Fenomen dondurmacı paylaştığı videolarda yer alan görüntülerde dondurma almaya gelen kadın müşterileriyle dans ediyor.

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Çılgın Dondurmacı tokadı yedi! Olay görüntüler - Resim: 3

Mehmet Dinç'in YouTube kanalından paylaştığı yeni dans videosu yine tüm dikkatleri üzerine çekti ve adeta olay yarattı.

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Çılgın Dondurmacı tokadı yedi! Olay görüntüler - Resim: 4

Dondurma standının önüne gelen  kadın müşterisinin yaptığı dans büyük ilgi gördü.

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