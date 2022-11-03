Çılgın Dondurmacı yine ortalığı yıktı! Son dans videosu sosyal medyayı salladı
TikTok ve Youtube'da milyonlarca takipçisi bulunan Çılgın Dondurmacı, son dans videosuyla sosyal medyayı salladı.
Antalya'da dondurma tezgahı işleten Mehmet Dinç, sosyal medyada paylaştığı dans videolarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Çılgın Dondurmacı olarak tanınan Dinç, çıkardığı Kalbimsin şarkısı eşliğinde kadın müşterileriyle dans ettiği anları TikTok'a yükleyerek fenomen oldu.
Her videosu milyonlarca kez izlenen Çılgın Dondurmacı, şarkılarında kendisine eşlik eden kadınlarla çektiği videolar sayesinde paraya paraya demiyor.
Dans videolarıyla TikTok ve Youtube'da izlenme rekorları kıran Çılgın Dondurmacı, 3 milyon aboneye sahip Youtube kanalından yeni bir video yayınladı.
"Çılgın Dondurmacı'da Yaz Bitmez'' başlık video kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından izlendi. Ünü Türkiye sınırlarını aşan Çılgın Dondurmacı'nın dans videosuna dünyanın dört bir yanından yorum yağdı.