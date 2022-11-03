Çılgın Dondurmacı yine ortalığı yıktı! Son dans videosu sosyal medyayı salladı

Antalya'da dondurma tezgahı işleten Mehmet Dinç, sosyal medyada paylaştığı dans videolarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Çılgın Dondurmacı olarak tanınan Dinç, çıkardığı Kalbimsin şarkısı eşliğinde kadın müşterileriyle dans ettiği anları TikTok'a yükleyerek fenomen oldu.