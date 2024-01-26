''Çılgın'' manken evinde ölü olarak bulundu
ABD'li ünlü manken Masuimi Max evinde ölü olarak bulundu. "Çılgın manken" olarak tanınan Masuimi Max mankenlik kariyerinin yanı sıra oyunculuk da yapıyordu.
Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
ABD medyasında yer alan haberlerde 45 yaşındaki Max'in Las Vegas'taki evinde ölü bulunduğu belirtildi.
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Olay yerine gelen polis ve ilk yardım ekipleri ilk belirlemere göre Max'in ölümünde bir cinayet ya da intihar şüphesi olmadığını açıklarken olayla ilgili soruşturma başlatılacağını duyurdu.
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Max'in ölümüyle ilgili başka bir açıklama yapılmazken, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ve arkadaşı da taziye mesajları yayınladı.
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2000 yılında kariyerine başlayan ve Playboy, Maxim ve Bizarre gibi dergilerde yer alarak ünlenen ve daha sonra şansını oyunculukta deneyen Max 2005 yılında Samuel L. Jackson, Ice Cube ve Willem Dafoe gibi isimlerin yer aldığı XXX: State of the Union da rol almıştı.
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