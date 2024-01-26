''Çılgın'' manken evinde ölü olarak bulundu

2000 yılında kariyerine başlayan ve Playboy, Maxim ve Bizarre gibi dergilerde yer alarak ünlenen ve daha sonra şansını oyunculukta deneyen Max 2005 yılında Samuel L. Jackson, Ice Cube ve Willem Dafoe gibi isimlerin yer aldığı XXX: State of the Union da rol almıştı.