Çılgın partilerin çılgın ismi evlendi! Eşi ''onlarla eğlendi, benimle evlendi'' dedi
Sosyal medyanın 'en çapkın erkeği' olarak tanınan Daniel Brandon Bilzerian, 33 milyon takipçili hesabından yaptığı paylaşımla şaşkınlık yarattı.
Yeni eşiyle düğünlerinden bir kare fotoğrafını ‘Sonunda yaptım’ açıklamasıyla paylaşan Bilzerian takipçilerini şoke etti.
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Bazı sosyal medya kullanıcıları, her gün farklı kadınla objektif karşısına geçen ve oldukça çapkın bir yaşam tarzı olduğu bilinen Bilzerian’ın evlendiğine inanmadı.
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Daniel Brandon Bilzerian'ın eşi yaptığı ilk açıklamada "onlarla eğlendi, benimle evlendi" dedi. İşte Bilzerian'ın çılgın partilerinden geriye kalan kareler...
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