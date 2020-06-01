Çinli fenomenin photoshop'suz hali şoke etti!
Çinli fenomen fotoğrafları üzerinde uyguladığı manipülasyon teknikleriyle bambaşka birine dönüştü. İşte sosyal medyayı sallayan o fotoğraflar...
Çinli sosyal medya fenomeni Coeyyy ve arkadaşının aşırı derecede editlenmiş fotoğrafları sosyal medyayı sarsmış vaziyette.
Çin'in ünlü sosyal medya platformu Xiaohonghshu'yu kullanan fenomen kızların fotoğraflarının gerçek görüntüleri bir facebook hesabında paylaşıldı.
New York Post'ta yer verilen habere göre, paylaşımı yapan Facebook hesabı ikilin öncesi ve sonrası fotoğraflarını kullandı.