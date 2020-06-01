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  3. 01 Haziran 2020 16:23

Çinli fenomenin photoshop'suz hali şoke etti!

Çinli fenomen fotoğrafları üzerinde uyguladığı manipülasyon teknikleriyle bambaşka birine dönüştü. İşte sosyal medyayı sallayan o fotoğraflar...

Çinli fenomenin photoshop'suz hali şoke etti!

Çinli sosyal medya fenomeni Coeyyy ve arkadaşının aşırı derecede editlenmiş fotoğrafları sosyal medyayı sarsmış vaziyette.

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Çinli fenomenin photoshop'suz hali şoke etti!

Çin'in ünlü sosyal medya platformu Xiaohonghshu'yu kullanan fenomen kızların fotoğraflarının gerçek görüntüleri bir facebook hesabında paylaşıldı.

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Çinli fenomenin photoshop'suz hali şoke etti!

New York Post'ta yer verilen habere göre, paylaşımı yapan Facebook hesabı ikilin öncesi ve sonrası fotoğraflarını kullandı.

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Çinli fenomenin photoshop'suz hali şoke etti!

Genç kızların paylaşımlarındaki hallerinin normal hayattaki görüntülerinden oldukça farklı olduğu gözler önüne serildi.

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