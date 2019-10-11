Cinsel ilişki itirafı olay olmuştu ! Çıplak video paylaştı
Bir dönem ''New York'un yarısıyla yattım'' itirafıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Ashley Graham, hamilelilk çatlaklarını göstermek için çıplak videosunu paylaştı.
Geçtiğimiz aylarda, Instagram hesabından hamile olduğu müjdesini veren büyük beden model Ashley Graham, kalıplaşmış güzellik anlayışını yıkmakta oldukça ısrarlı.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Graham, hamilelik sürecinde vücudunda oluşan çatlakları göstermek için çırılçıplak videosunu paylaştı.
Aynı zamanda kadınların kendileriyle barışmasını öğütleyen beden olumlama hareketinin öncülerinden de olan cesur modelin videosu, kısa sürede 3 milyonun üzerinde görüntülenme aldı.