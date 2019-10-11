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  3. 11 Ekim 2019 15:02

Cinsel ilişki itirafı olay olmuştu ! Çıplak video paylaştı

Bir dönem ''New York'un yarısıyla yattım'' itirafıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Ashley Graham, hamilelilk çatlaklarını göstermek için çıplak videosunu paylaştı.

Cinsel ilişki itirafı olay olmuştu ! Çıplak video paylaştı

Geçtiğimiz aylarda, Instagram hesabından hamile olduğu müjdesini veren büyük beden model Ashley Graham, kalıplaşmış güzellik anlayışını yıkmakta oldukça ısrarlı.

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Cinsel ilişki itirafı olay olmuştu ! Çıplak video paylaştı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Graham, hamilelik sürecinde vücudunda oluşan çatlakları göstermek için çırılçıplak videosunu paylaştı.

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Cinsel ilişki itirafı olay olmuştu ! Çıplak video paylaştı

Aynı zamanda kadınların kendileriyle barışmasını öğütleyen beden olumlama hareketinin öncülerinden de olan cesur modelin videosu, kısa sürede 3 milyonun üzerinde görüntülenme aldı.

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Cinsel ilişki itirafı olay olmuştu ! Çıplak video paylaştı

31 yaşındaki ABD'li model, kusurlarını çekinmeden gösterdiği videonun sonuna bir de gülücük kondurdu.

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