Cinsel ilişki skandalında son perde !
Cinsel ilişki görüntüleri yayınlanan Rus güzellik kralişçesi Oksana Voevodina'nın eski kocası Malezya Kralı 5. Muhammed, skandalın ardından sessizliğini bozdu.
Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed ve Rus güzellik kraliçesi Oksana Voevodina'nın boşanması, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Rus güzel Oksana Voevodina'nın, evlenmeden birkaç hafta önce TNT'de yayınlanan bir reality şova, Ksenia-Nikol kimliğiyle katıldığı iddiası ortalığı karıştırmış, üstelik Elisey Polischuk isimli yarışmacıyla havuzda cinsel ilişkiye girdiği görüntüler yayınlanmıştı.
Görüntülerin ardından Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed, uğruna tahttan vazgeçtiği Rus güzeli, doğum yaptıktan hemen sonra boşamış, genç kadın bebeğiyle Moskova'ya yerleşmek zorunda kalmıştı.