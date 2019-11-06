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  3. 06 Kasım 2019 15:37

Cinsel ilişki skandalında son perde !

Cinsel ilişki görüntüleri yayınlanan Rus güzellik kralişçesi Oksana Voevodina'nın eski kocası Malezya Kralı 5. Muhammed, skandalın ardından sessizliğini bozdu.

Cinsel ilişki skandalında son perde !

Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed ve Rus güzellik kraliçesi Oksana Voevodina'nın boşanması, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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Cinsel ilişki skandalında son perde !

Rus güzel Oksana Voevodina'nın, evlenmeden birkaç hafta önce TNT'de yayınlanan bir reality şova, Ksenia-Nikol kimliğiyle katıldığı iddiası ortalığı karıştırmış, üstelik Elisey Polischuk isimli yarışmacıyla havuzda cinsel ilişkiye girdiği görüntüler yayınlanmıştı.

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Cinsel ilişki skandalında son perde !

Görüntülerin ardından Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed, uğruna tahttan vazgeçtiği Rus güzeli, doğum yaptıktan hemen sonra boşamış, genç kadın bebeğiyle Moskova'ya yerleşmek zorunda kalmıştı.

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Cinsel ilişki skandalında son perde !

Tüm bu olayların üstüne bir de bebeğin babasının Malezya Kralı olmadığı, bir başkasından olduğu öne sürülmüştü.

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