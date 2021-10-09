Cinsel tacizle suçlanan Esra Ersoy'dan flaş hamle

'MÜVEKKİLİMİ EVLİLİK VAADİYLE KANDIRMIŞTIR'

Esra Ersoy'un avukatı, suç duyurusu dilekçesinde, müvekkili ile M.Y.'nin 11 yıl duygusal birliktelik yaşadıklarını ileri sürerek, "Şüpheli ilişkilerinin en başında müvekkilime bekar olduğunu söylemiş ve evlilik vaadi ile kandırmıştır. Müvekkilim şüphelinin evli olduğunu öğrenince ayrılmak istemiş; ancak şüpheli boşanacağını, ısrarla kendisini sevdiğini söyleyerek ayrılmak istememiştir. Bu şekilde müvekkilim şüpheliye aşık olmuş ve 11 yıl boyunca birlikte olmuşlardır. Ancak aralarında yaşanan küçük bir sorun sonrası şüpheli müvekkil hakkında karalama kampanyasına başlamış ve gerçeğe aykırı bir şekilde suç duyurusunda bulunmuştur" dedi.