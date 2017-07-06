''Cinselliği diziden öğrendim''

Yeni sezonu 16 Temmuz’da başlayacak dizinin kendisi için cinsellik okulu gibi olduğunu dile getiren İngiliz oyuncu, "Hayatımda bazı şeyleri ilk kez senaryoda okudum. ‘Aman Tanrım, insanlar bunu yapıyorlar mı? İnanılmaz’ diye düşündüm” şeklinde konuştu.