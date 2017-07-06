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  3. 06 Temmuz 2017 16:21

''Cinselliği diziden öğrendim''

"Game of Thrones" dizisinde Sansa Stark'ı canlandıran Sophie Turner cinselliği, dizi senaryosundan aldığını söyledi.

''Cinselliği diziden öğrendim''

'Game of Thrones'un (Taht Oyunları) 'Sansa Stark'ı Sophie Turner, cinselliği, cinsellik eğitimini dizi senaryosundan aldığını söyledi.

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''Cinselliği diziden öğrendim''

Sophie Turner, 12 yaşından beri rol aldığı fenomen yapım 'Game of Thrones' hakkında The Sunday Times'a röportaj verdi.

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''Cinselliği diziden öğrendim''

21 yaşındaki yıldız, 'Sansa Stark' karakterini canlandırdığı dizinin, oyunculuk yeteneklerini sergilemenin yanı sıra kendisi için öğretici olduğunu belirtti.

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''Cinselliği diziden öğrendim''

Yeni sezonu 16 Temmuz’da başlayacak dizinin kendisi için cinsellik okulu gibi olduğunu dile getiren İngiliz oyuncu, "Hayatımda bazı şeyleri ilk kez senaryoda okudum. ‘Aman Tanrım, insanlar bunu yapıyorlar mı? İnanılmaz’ diye düşündüm” şeklinde konuştu.

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