''Cinselliği diziden öğrendim''
"Game of Thrones" dizisinde Sansa Stark'ı canlandıran Sophie Turner cinselliği, dizi senaryosundan aldığını söyledi.
'Game of Thrones'un (Taht Oyunları) 'Sansa Stark'ı Sophie Turner, cinselliği, cinsellik eğitimini dizi senaryosundan aldığını söyledi.
Sophie Turner, 12 yaşından beri rol aldığı fenomen yapım 'Game of Thrones' hakkında The Sunday Times'a röportaj verdi.
21 yaşındaki yıldız, 'Sansa Stark' karakterini canlandırdığı dizinin, oyunculuk yeteneklerini sergilemenin yanı sıra kendisi için öğretici olduğunu belirtti.