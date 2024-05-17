Cinsellik itirafıyla gündem olan Gökhan Özen'den yeni açıklama: Çapkındım, ama son yıllarda...

Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda "Yedi sene içerisinde iki kere seks diyeti yaptım. Biri bir yıl, biri aylarca sürdü" diyen Gökhan Özen; gündem olan sözleriyle ilgili açıklama yaptı.

"KONU, 'ÇAPKIN MISIN?' DİYE SORULMASIYLA AÇILDI"

1.3 milyon takipçisi bulunan sosyal medya sayfasından bir video yayınlayan 44 yaşındaki ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:

Bir 'seks diyeti' dedim, baktım ortalık karışmış. Ben de istedim ki; beni izleyen, beni takip eden belki de örnek olan genç arkadaşlar konuyu benden duysunlar. Neden böyle bir şey tercih ettim, doğru bilgileri benden duysunlar istedim. Konu, röportajda bana 'Çapkın mısın?' diye sorulmasıyla açıldı.