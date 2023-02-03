Cinsiyet değiştiren Ahmet Melih Yılmaz aylık hormon masrafını açıkladı

"PARAM OLSA TAYLAND'A GİDİP AMELİYAT OLURDUM"

Meli Bendeli konuşmasının devamında "Benim resmiyette henüz kadın kimliğim yok, yurt dışında okey ama Türkiye'de kurullara girmem gerekiyor. Ben travestiliğin karanlığında kaybolmak, gece gelen adamlara sevgili olmak istemiyorum. Eğer mümkün olsa param olsa Tayland'a gidip bu işi halledip gelirdim. Burası çok yorucu. Durumlarım olsaydı bu işi yarımda bırakmazdım, travestilikten yoruldum" dedi.