  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Cinsiyet değiştiren Ahmet Melih Yılmaz'dan derin dekolte

Cinsiyet değiştiren Ahmet Melih Yılmaz'dan derin dekolte

Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan daha sonra geçirdiği cinsiyet değişimi ameliyatı sonrasında bambaşka biri olup adını da Meli Bendeli olarak değiştiren Ahmet Melih Yılmaz'ın yıl başı dekoltesi sosyal medyada olay oldu.

Cinsiyet değiştiren Ahmet Melih Yılmaz'dan derin dekolte - Resim: 1

Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Melih Yılmaz 2022 yılında en çok konuşulan isimlerden oldu.

1 / 51
Cinsiyet değiştiren Ahmet Melih Yılmaz'dan derin dekolte - Resim: 2

2022 yılında cinsiyet değiştiren ve adını da Meli Bendeli yapan oyuncu ''Travestiyim, diye 'ayol' diye konuşmak zorunda değilim. Travestiyim, diye dudaklarımı da yaptırmak zorunda değilim" demişti.

2 / 51
Cinsiyet değiştiren Ahmet Melih Yılmaz'dan derin dekolte - Resim: 3

Cinsiyet değişimi sonrası göğüs ve dudak estetiği de yaptıran başarılı oyuncu yılbaşı gecesi için iddialı bir kıyafet seçti.

3 / 51
Cinsiyet değiştiren Ahmet Melih Yılmaz'dan derin dekolte - Resim: 4

Meli Bendeli "Herkese iyi seneler" yazarak paylaştığı pozlarla büyük beğeni topladı.

4 / 51