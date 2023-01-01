Cinsiyet değiştiren Ahmet Melih Yılmaz'dan derin dekolte
Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan daha sonra geçirdiği cinsiyet değişimi ameliyatı sonrasında bambaşka biri olup adını da Meli Bendeli olarak değiştiren Ahmet Melih Yılmaz'ın yıl başı dekoltesi sosyal medyada olay oldu.
Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Melih Yılmaz 2022 yılında en çok konuşulan isimlerden oldu.
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2022 yılında cinsiyet değiştiren ve adını da Meli Bendeli yapan oyuncu ''Travestiyim, diye 'ayol' diye konuşmak zorunda değilim. Travestiyim, diye dudaklarımı da yaptırmak zorunda değilim" demişti.
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Cinsiyet değişimi sonrası göğüs ve dudak estetiği de yaptıran başarılı oyuncu yılbaşı gecesi için iddialı bir kıyafet seçti.
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Meli Bendeli "Herkese iyi seneler" yazarak paylaştığı pozlarla büyük beğeni topladı.
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