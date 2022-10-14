Cinsiyet değiştiren Aybike Esin Tumluer'in inanılmaz değişimi
İlişki Durumu Karışık dizisinde canlandırdığı Gülendam karakteriyle tanınan oyuncu Aybike Esin Tumluer, 2017 yılında cinsiyet değiştirmişti. Tumluer'in son halini görenler gözlerine inanamadı.
İlişki Durumu Karışık dizisinde Gülendam karakterini canlandıran Aybike Esin Tumluer'in, 2017 yılında cinsiyet değiştirmesi uzun süre gündemi meşgul etmişti.
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ADINI "ATLAS KARAN" OLARAK DEĞİŞTİRDİ
Operasyon sonrası adını "Atlas Karan Tumluer" olarak değiştiren ünlü ismin son görüntüsü ortaya çıktı.
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SON HALİ ŞAŞIRTTI
Tiyatro sahnelerinde boy gösteren Atlas Karan Tumluer'in son halini görenler gözlerine inanamadı.
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