Cinsiyet değiştiren Çukur'un Timsah Celil'i yaşadığı zorlu süreci anlattı
Çukur dizisinde Timsah Celil karakterine hayat veren Ahmet Melih Yılmaz, cinsiyet değiştirerek Meli Bendeli adını almıştı. Meli Bendeli, yaşadığı sor süreci anlattı.
Çukur'da Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Melih Yılmaz, cinsiyet değiştirerek Meli Bendeli ismini almıştı.
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Bir ödül töreninde "Umut vaat eden erkek oyuncu" ödülünü alan Meli Bendeli, sahnede "Bir gün inşallah umut vaat eden kadın ödülünü de alırım" sözleriyle herkesi şaşırtmıştı.
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Meli Bendeli, Gökhan Çınar'ın YouTube'da yayınlanan Katarsis programına katıldı. Kimliğinden dolayı pek çok kez sözlü tacize uğradığını ifade eden Bendeli yaşadığı zorlukları anlattı.
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Cinsiyet değiştirdikten sonra Meli Bendeli'ye çevresindekiler "Sen travestiysen bir fantezi ürünüsün" demiş.
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