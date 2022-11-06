Cinsiyet değiştiren Çukur'un Timsah Celili'nin son paylaşımı olay oldu
Cinsiyet değişimi operasyonu sonrasında sık sık gündeme gelen Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz, bu sefer de bralet sütyenle poz verdi.
Çukur dizisindeki Timsah Celil rolüyle tanınan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor.
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Cinsiyet değişimi sonrası adını Meli Bendeli yapan oyuncu katıldığı programda fantezi ürünü olmak istemediğini anlatmıştı.
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"Beni rahat bırakın, hayatımı yaşayayım" diyen Ahmet Melih Yılmaz "Mesaj kutum korkunç gördükçe boğuluyorum. Hayal kırıklığı... Lütfen sapıklıklarınızı uzaklarda yaşayın" diyerek sitem etmişti.
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Cinsiyet değiştirdikten sonra sık sık son hali merak edilen Meli Bendeli sosyal medyayı aktif kullanıyor.
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