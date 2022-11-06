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  4. Cinsiyet değiştiren Çukur'un Timsah Celili'nin son paylaşımı olay oldu

Cinsiyet değiştiren Çukur'un Timsah Celili'nin son paylaşımı olay oldu

Cinsiyet değişimi operasyonu sonrasında sık sık gündeme gelen Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz, bu sefer de bralet sütyenle poz verdi.

Cinsiyet değiştiren Çukur'un Timsah Celili'nin son paylaşımı olay oldu - Resim: 1

Çukur dizisindeki Timsah Celil rolüyle tanınan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor. 

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Cinsiyet değiştiren Çukur'un Timsah Celili'nin son paylaşımı olay oldu - Resim: 2

Cinsiyet değişimi sonrası adını Meli Bendeli yapan oyuncu katıldığı programda fantezi ürünü olmak istemediğini anlatmıştı.

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Cinsiyet değiştiren Çukur'un Timsah Celili'nin son paylaşımı olay oldu - Resim: 3

"Beni rahat bırakın, hayatımı yaşayayım" diyen Ahmet Melih Yılmaz "Mesaj kutum korkunç gördükçe boğuluyorum. Hayal kırıklığı... Lütfen sapıklıklarınızı uzaklarda yaşayın" diyerek sitem etmişti.

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Cinsiyet değiştiren Çukur'un Timsah Celili'nin son paylaşımı olay oldu - Resim: 4

Cinsiyet değiştirdikten sonra sık sık son hali merak edilen Meli Bendeli sosyal medyayı aktif kullanıyor.

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