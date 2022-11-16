Cinsiyet değiştiren İşte Benim Stilim yarışmacısının son pozu olay oldu: Maşallah erkeğime
Ekranların sevilen yarışma programı İşte Benim Stilim'e katıldıktan sonra gündemden düşmeyen isimlerden biri olan ve geçirdiği cinsiyet değişimi operasyonu sonrasında da magazin gündeminden ninmeyen Neslihan Doğrusöz'ün son imajına yorum yağdı.
İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Neslihan Doğrusöz, katıldığı bir programda erkek olduğunu 5 yaşına geldiğinde anladığını açıklamasıyla kamuoyunda geniş yer bulmuştu.
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Instagram'ı aktif olarak kullanan Doğrusöz, yeni kimliği ile verdiği pozlarıyla dikkat çekiyor.
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Katıldığı YouTube kanalında küçük yaşlarda traş takımlarıyla oynayan ve traş takımlarını yüzüne sürdüğünü anlatan Doruk Doğrusöz, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti.
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Takım elbisesiyle verdiği pozu paylaşan Doğrusöz'e kadın takipçilerinden yorum yağdı.
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