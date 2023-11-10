Cinsiyet değiştiren Meli Bendeli'nin yeni imajı olay oldu: ''Açılmana gerek yok''

Horoz Dövüşü filmiyle festivale katılan oyuncu açıklamasında “Ben döndükten sonra bağımsız yönetmenler, festival yönetmenleri –ki bunlar her zaman çalıştığım ve beni çok iyi tanıyan insanlar– bana iş falan vermediler. Onlara nedenini ya da ‘İş var mı,’ diye sorduğumda bana ‘Filmimizde trans, travesti karakter yok,’ dediler. Ben de dedim ki, ben travesti rolü oynamak için değil; kadın rolü oynamak için travesti oldum. Onlar da öyle baktılar" dedi.