Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz adını da değiştirdi

Bir döneme damga vuran moda programlarıyla tanınan Neslihan Doğrusöz, 2019 yılının başında cinsel tercihini değiştirdiğini açıkladı. Herhangi bir ameliyat olmadığını belirten Doğrusöz, geçtiğimiz günlerde sakal eklettirdi. Doğrusöz, son imajını da Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.



