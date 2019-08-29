  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 29 Ağustos 2019 09:09

Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz adını da değiştirdi

Katıldığı moda programıyla adını duyuran ve cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz, sosyal medya hesabından yeni halini paylaştı. Doğrusöz, adını ''Doruk'' olarak değiştirdiğini duyurdu.

Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz adını da değiştirdi

Bir döneme damga vuran moda programlarıyla tanınan Neslihan Doğrusöz, 2019 yılının başında cinsel tercihini değiştirdiğini açıkladı. Herhangi bir ameliyat olmadığını belirten Doğrusöz, geçtiğimiz günlerde sakal eklettirdi. Doğrusöz, son imajını da Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

1/ 8
Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz adını da değiştirdi

Giyim tarzını tamamen değiştiren, vücudunun bir kısmını dövmeyle kaplatan Doğrusöz, geçtiğimiz aylarda yüzüne bıyık ve sakal eklettirdi.

2/ 8
Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz adını da değiştirdi

Doğrusöz'ün sakallı hali ise ilk olarak önceki gün uzun süredir aşk yaşadığı milli sporcu Büşra Eyen ile Nişantaşı'nda gezerken görüntülenmişti.

3/ 8
Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz adını da değiştirdi

Doğrusöz, geçtiğimiz Mart ayında YouTube kanalı üzerinde program yapan Sinan Çiçek'e samimi açıklamalarda bulunmuş ve adı değiştirmeyeceğini söylemişti. Bu kararında vazgeçen Doğrusöz, Instagram hesabından yeni sakallı halinin fotoğrafını paylaşırken adını da 'Doruk' olarak değiştirdiğini duyurdu.

4/ 8
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM