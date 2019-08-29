Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz adını da değiştirdi
Katıldığı moda programıyla adını duyuran ve cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz, sosyal medya hesabından yeni halini paylaştı. Doğrusöz, adını ''Doruk'' olarak değiştirdiğini duyurdu.
Bir döneme damga vuran moda programlarıyla tanınan Neslihan Doğrusöz, 2019 yılının başında cinsel tercihini değiştirdiğini açıkladı. Herhangi bir ameliyat olmadığını belirten Doğrusöz, geçtiğimiz günlerde sakal eklettirdi. Doğrusöz, son imajını da Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
Giyim tarzını tamamen değiştiren, vücudunun bir kısmını dövmeyle kaplatan Doğrusöz, geçtiğimiz aylarda yüzüne bıyık ve sakal eklettirdi.
Doğrusöz'ün sakallı hali ise ilk olarak önceki gün uzun süredir aşk yaşadığı milli sporcu Büşra Eyen ile Nişantaşı'nda gezerken görüntülenmişti.
Doğrusöz, geçtiğimiz Mart ayında YouTube kanalı üzerinde program yapan Sinan Çiçek'e samimi açıklamalarda bulunmuş ve adı değiştirmeyeceğini söylemişti. Bu kararında vazgeçen Doğrusöz, Instagram hesabından yeni sakallı halinin fotoğrafını paylaşırken adını da 'Doruk' olarak değiştirdiğini duyurdu.