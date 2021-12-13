Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz son hali şaşkına çevirdi
Moda yarışması olan İşte Benim Stilim ile tanınan Neslihan Doğrusöz, cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrası gündeme geldi.
Moda yarışması olan İşte Benim Stilim ile adını duyuran Neslihan Doğrusöz, cinsiyet değiştirme ameliyatı olmasıyla bir zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelmişti. Ameliyattan sonra 'Doruk' ismini alan Doğrusöz'ün son hali görenleri şaşırttı.
Cinsiyet değiştiren ünlüler arasında yer alan Neslihan Doğrusöz Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor. Artık 'Doruk' adı ile tanınan Doğrusöz erkek olduğunu 5 yaşında iken anladığını söylemiş ve cinsiyet geçiş sürecindeyken sakal ektirdiğini açıklamıştı. Doruk Doğrusöz'ün son halini görenler 'yok artık' dedi.
Instagram hesabını aktif olarak kullanan Doruk Doğrusöz'ün paylaşımları olay oldu. Dövmeleri ve pozları ile dikkat çeken Doğrusöz'ün fotoğraflarının altına takipçileri tarafından, "Yakışıklı ağabeyim" yorumları yapıldı.
Doruk Doğrusöz verdiği bir röportajda 5 yaşında iken dedesinin tıraş takımlarıyla oynadığını ve yüzüne köpük sürdüğünü söylemişti.