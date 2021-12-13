Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz son hali şaşkına çevirdi

Moda yarışması olan İşte Benim Stilim ile adını duyuran Neslihan Doğrusöz, cinsiyet değiştirme ameliyatı olmasıyla bir zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelmişti. Ameliyattan sonra 'Doruk' ismini alan Doğrusöz'ün son hali görenleri şaşırttı.