Cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın yeni imajı dikkat çekti

Daha önce "Oyunculuk yapmak istiyorum ama bu ifşa olayından önce kafamda böyle bir düşünce yoktu. Sessiz sakin bir hayat yaşamak istiyordum. Beni tanımayacakları şekilde çalışmak istiyordum" diyen Rüzgar Erkoçlar ekranlardan uzakta bir hayat sürüyor.