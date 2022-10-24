Cinsiyet değiştiren TikTok fenomeni Mika Can Raun gözaltına aldı
Cinsiyet değiştiren sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, gözaltına alındı. Raun, Türk Lirası'nı klozete attığı anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Geçtiğimiz aylarda cinsiyet değiştirme ameliyatı olan ve geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka biri olan sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, Instagram'da paylaştığı video ile tepki çekti.
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Mika Can Raun yayınladığı videoda 100 Türk Lirasını klozete atarak sifonu çekti.
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Tepkilere cevap veren Raun; "100 TL'yi niye sifona attın, üzerine bastın? diyenler için, millet Avrupa'da derelere, çeşmelere atıyor da ne oluyor?" demişti.
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MİKA CAN RAUN GÖZALTINA ALINDI
Mika Can Raun, Türk lirasına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Raun, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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