Cinsiyet değiştiren TikTok fenomeni Mika Can Raun'un ''tuvalet'' pozu tepki çekti
2,5 milyon TL harcayarak cinsiyet değiştiren TikTok fenemoni Mika Can Raun, sosyal medya paylaşımı ile büyük tepki çekti.
Mika Can Raun baştan aşağı bir değişim yaşadı.
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TikTok'ta çektiği videolarla fenomen olan Mika Can Raun cinsiyet değiştirip, pek çok estetik operasyonu geçirdi.
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Adeta başka biri olan Mika'nın son halini görenler tanımakta güçlük çekti.
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Mika Can Raun, paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.
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