Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncudan dans şov!
Cinsiyet değiştiren oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle tanınan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, geçtiğimiz aylarda cinsiyet değiştirdi.
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Adını Meli Bendeli olarak değiştiren Yılmaz, sosyal medyada paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.
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TikTok hesabını aktif olarak kullanan oyuncu, evinde mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı. Bendeli'nin paylaşımı kısa sürede 74 binden fazla görüntülenme ve çok sayıda yorum aldı.
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ARMAĞAN ÇAĞLAYAN'I GÖZYAŞLARINA BOĞDU
Trans birey olduktan sonra Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalına konuk olan Meli Bendeli, hayat hikayesinden bahsetmişti. Bendeli'nin hikayesi Armağan Çağlayan'ı gözyaşları boğdu.
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