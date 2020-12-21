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  3. 21 Aralık 2020 09:47

Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncudan ilk fotoğraf

Kanadalı ünlü oyuncu Elliot Page, cinsiyet değiştirmesinin ardından ilk kez bir fotoğraf paylaştı. Page, "Kalbimin en derinlerinden teşekkür ediyorum. Sizin sevginiz ve desteğiniz en büyük hediye" ifadelerini kullandı.

Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncudan ilk fotoğraf

ABD’de 2007 yılında gösterime giren Juno filmiyle Oscar’a aday gösterilen ve adını geniş kitlelere duyuran Elliot Page’den haber var.

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Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncudan ilk fotoğraf

Eski adı Ellen Page olan ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ‘trans erkek’ olduğunu açıklamıştı.

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Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncudan ilk fotoğraf

Değişimini anlatan bir yazı kaleme alan 33 yaşındaki oyuncu, hayranlarını şaşırtan karar sonrası sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı.



Page fotoğrafın altına, “Kalbimin en derinlerinden teşekkür ediyorum. Sizin sevginiz ve desteğiniz en büyük hediye. Güvende kalın. Birbirinizin yanında olun. Eğer mümkünse ‘transanta’ ve ‘translifeline’i destekleyin. 2021’de görüşmek üzere. Elliot” notunu düştü.

Page, 2018’den bu yana dansçı Emma Portner’la evliliğini sürdürüyor.

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Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncudan ilk fotoğraf

Gözlük ve şapka taktığı bir fotoğraf paylaşan Page’in yüz hatlarının daha maskülen görünmesi dikkat çekti.

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