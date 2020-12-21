Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncudan ilk fotoğraf

Değişimini anlatan bir yazı kaleme alan 33 yaşındaki oyuncu, hayranlarını şaşırtan karar sonrası sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı.







Page fotoğrafın altına, “Kalbimin en derinlerinden teşekkür ediyorum. Sizin sevginiz ve desteğiniz en büyük hediye. Güvende kalın. Birbirinizin yanında olun. Eğer mümkünse ‘transanta’ ve ‘translifeline’i destekleyin. 2021’de görüşmek üzere. Elliot” notunu düştü.



Page, 2018’den bu yana dansçı Emma Portner’la evliliğini sürdürüyor.



