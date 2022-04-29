Cinsiyet değiştirme ameliyatı ile gündeme gelmişti: Aybike Esin Tumluer isyan etti

Aybike Esin Tumluer paylaşımında "Hakkımdaki varsayımlarınızı kendinize saklayınız. Ben bir sanatçıyım ve sadece işim ile gündeme geliyorum. Bunun dışındaki saçmasapan haberleriniz, yorumlarınız hatta tebrikleriniz umurumda değil. Sınırınızı bilmeniz için karşınızdaki kişinin kim olduğunu hatırlatmak istedim. Haddinizi bilin" dedi.