Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Mika Raun'dan sütyensiz poz
Cinsiyet değiştirme ameliyatı ile kadın olan Mika Raun, son pozuyla sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal medyada paylaştığı her bir gönderiyle olay olan Mika Raun bu kez sütyensiz karesiyle adından söz ettirdi.
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Cinsiyet değiştirme ameliyatının ardından bir dizi ameliyat geçiren ünlü isim son olarak sesini değiştirmek için bıçak altına yatmıştı.
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Her pozu olay olan Mika, asasnördeki sütyensiz pozuyla ortalığı yıktı geçti.
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İşte o kare...
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