  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Mika Raun'dan sütyensiz poz

Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Mika Raun'dan sütyensiz poz

Cinsiyet değiştirme ameliyatı ile kadın olan Mika Raun, son pozuyla sosyal medyada gündem oldu.

Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Mika Raun'dan sütyensiz poz - Resim: 1

Sosyal medyada paylaştığı her bir gönderiyle olay olan Mika Raun bu kez sütyensiz karesiyle adından söz ettirdi. 

1 / 53
Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Mika Raun'dan sütyensiz poz - Resim: 2

Cinsiyet değiştirme ameliyatının ardından bir dizi ameliyat geçiren ünlü isim son olarak sesini değiştirmek için bıçak altına yatmıştı.

2 / 53
Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Mika Raun'dan sütyensiz poz - Resim: 3

Her pozu olay olan Mika, asasnördeki sütyensiz pozuyla ortalığı yıktı geçti. 

3 / 53
Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Mika Raun'dan sütyensiz poz - Resim: 4

İşte o kare...

4 / 53