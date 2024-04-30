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Cinsiyet değiştirmişti: Çukur’un yıldızı Meli bendeli pozlarıyla gündem oldu

Çukur dizisindeki Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan ve cinsiyet değiştiren Meli Bendeli yeni pozlarıyla eleştiri aldı.

Cinsiyet değiştirmişti: Çukur’un yıldızı Meli bendeli pozlarıyla gündem oldu - Resim: 1

Çukur dizisindeki Timsah Celil rolüyle ve Cam Tavanlar dizisindeki performansıyla tanınan ve trans kimliğiyle öne çıkan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, değişimiyle ilgi çekiyor.

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Cinsiyet değiştirmişti: Çukur’un yıldızı Meli bendeli pozlarıyla gündem oldu - Resim: 2

Adını Meli Bendeli olarak değiştiren ve çeşitli ameliyatlar olarak istediği görünüme kavuşan oyuncu oldukça iddialı pozlarını da paylaşıyor.

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Cinsiyet değiştirmişti: Çukur’un yıldızı Meli bendeli pozlarıyla gündem oldu - Resim: 3

Değişim sürecinin çok masraflı olduğunu söyleyen Bendeli, “Bu işler masraf işleridir, aylık benim 1500 TL hormon masrafım var. Zamanı, koşulları bekledim, beklerken de 30 yaşına geldim” demişti.

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Cinsiyet değiştirmişti: Çukur’un yıldızı Meli bendeli pozlarıyla gündem oldu - Resim: 4

Sosyal medyayı aktif kullanmaya başlayan başarılı oyuncu göğüs ve dudak estetiği de yaptırmıştı. Meli Bendeli son halini ve iç çamaşırlı pozlarını paylaştı.

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