Cinsiyet değiştirmişti: Çukur’un yıldızı Meli bendeli pozlarıyla gündem oldu
Çukur dizisindeki Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan ve cinsiyet değiştiren Meli Bendeli yeni pozlarıyla eleştiri aldı.
Çukur dizisindeki Timsah Celil rolüyle ve Cam Tavanlar dizisindeki performansıyla tanınan ve trans kimliğiyle öne çıkan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, değişimiyle ilgi çekiyor.
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Adını Meli Bendeli olarak değiştiren ve çeşitli ameliyatlar olarak istediği görünüme kavuşan oyuncu oldukça iddialı pozlarını da paylaşıyor.
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Değişim sürecinin çok masraflı olduğunu söyleyen Bendeli, “Bu işler masraf işleridir, aylık benim 1500 TL hormon masrafım var. Zamanı, koşulları bekledim, beklerken de 30 yaşına geldim” demişti.
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Sosyal medyayı aktif kullanmaya başlayan başarılı oyuncu göğüs ve dudak estetiği de yaptırmıştı. Meli Bendeli son halini ve iç çamaşırlı pozlarını paylaştı.
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