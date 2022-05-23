Çıplak fotoğraf itirafı olay olmuştu! Aslı Bekiroğlu hayranlarına müjdeyi verdi
Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programına konuk olan Aslı Bekiroğlu, çıplak fotoğraf itirafıyla sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Ünlü oyuncu yeni bir projeyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
2 yıl önce sevgilisi Can Koçan ile uygunsuz görüntüleri internete sızdırılan oyuncu Aslı Bekiroğlu, Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programındaki itirafından sonra magazin gündemine oturdu.
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Bekiroğlu fotoğraflarının sızdırılmasının ardından yaptığı açıklamada " Ahlaksız paylaşımlarına adımı ve farklı yöntemlerle fotoğraflarımı da ekleyerek hakkımda olumsuz algı yaratmak isteyen kötü niyetlilere fırsat ve prim verilmemesini basın ve kamuoyundan rica ederim" demişti.
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İfşa olayından ardından bir süre ekranlardan uzak kalan Bekiroğlu, Yetiş Zeynep, Aşkım Bahardı ile yeniden seyiriciyle buluşmuştu.
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Bekiroğlu, geçtiğimiz yıllarda internete sızdırılan çıplak fotoğraflarıyla ilgili katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.
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