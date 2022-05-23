Çıplak fotoğraf itirafı olay olmuştu! Aslı Bekiroğlu hayranlarına müjdeyi verdi

Bekiroğlu fotoğraflarının sızdırılmasının ardından yaptığı açıklamada " Ahlaksız paylaşımlarına adımı ve farklı yöntemlerle fotoğraflarımı da ekleyerek hakkımda olumsuz algı yaratmak isteyen kötü niyetlilere fırsat ve prim verilmemesini basın ve kamuoyundan rica ederim" demişti.