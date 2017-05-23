Çırılçıplak fotoğraflar ortaya çıktı

Üniversitedeki LGBTQ bireylere destek amacıyla çekilen karede, beş kız dört erkek vardı. Sevgilisi Fairclough'un kucağında poz veren Lavinia Woodward'ın fotoğrafları büyük ses getirdi. Oxford'da tıp öğrencisi olan genç kadın, Alkol ve uyuşturucu etkisindeyken Fairclough'u bıçaklamış, ayrıca sevgilisine laptop ve reçel kavanozu fırlatmıştı.