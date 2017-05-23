Çırılçıplak fotoğraflar ortaya çıktı
Oxford öğrencisi 24 yaşındaki kızın, bıçakladığı sevgilisi ve bir grup arkadaşıyla verdiği takvim pozları dünyada ses getirdi.
İngiltere'nin dünyaca ünlü üniversitesi Oxford'da kuyan 24 yaşındaki Lavinia Woodward'ın, bıçakladığı erkek arkadaşıyla birlikte verdiği çıplak pozlar ortaya çıktı. İnternetteki çöpçatan sitelerinden birinde Cambridge mezunu Thomas Fairclough'la tanışan Woodward, üniversitenin takvim fotoğrafları için arkadaşlarıyla birlikte çırılçıplak objektif karşısına geçti.
Üniversitedeki LGBTQ bireylere destek amacıyla çekilen karede, beş kız dört erkek vardı. Sevgilisi Fairclough'un kucağında poz veren Lavinia Woodward'ın fotoğrafları büyük ses getirdi. Oxford'da tıp öğrencisi olan genç kadın, Alkol ve uyuşturucu etkisindeyken Fairclough'u bıçaklamış, ayrıca sevgilisine laptop ve reçel kavanozu fırlatmıştı.