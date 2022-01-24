Çocuklar Duymasın dizisinin Yasemin'i hakkında şaşırtan gerçek!
Çocuklar Duymasın dizisinde sekreter Yasemin rolüyle tanınan Meriç Acemi'nin, popüler dizilerin senaristi olduğu ortaya çıktı.
Çocuklar Duymasın dizisinde fıs fıs İsmail'in sekreteri Yasemin'i tanımayan yoktur. Sekreter Yasemin rolüyle hafızalara kazınan ve tek bir diziyle ünlenen Meriç Acemi hakkında ortaya çıkan gerçek ise duyanları şaşkına çeviriyor.
Meriç Acemi, o yıllarda Çocuklar Duymasın dizisinde Vatan Şaşmaz'ın oynadığı Engin karakterine platonik aşık, patronu çapkın fıs fıs İsmail'den köşe bucak kaçan komik halleriyle izleyenlerin beğenisini kazandı.
Bir süre oyunculuk kariyerine devam eden Meriç Acemi, şimdi kamera arkasında hünerlerini sergiliyor, senaristlik yapıyor.
Meriç Acemi, senarist kimliğiyle yıllardır başarılı projelere imza atıyor. Acemi'nin en çok bilinen projelerinden biri de Barış Arduç ve Elçin Sangu'nun yıldızlarını parlatan Kiralık Aşk.
Erkenci Kuş dizisinin senaryosu ile yine farkını sergileyen Acemi, oyunculuktan daha çok senaristlikte başarılı olduğunu da sergilemiş oldu.