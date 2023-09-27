Çocuklar Duymasın'da rol almıştı! Seda Fettahoğlu parkta ölü bulundu
Çocuklar Duymasın dizisinde de rol alan oyuncu Seda Fettahoğlu, İstanbul'da bir parkta ölü bulundu.
Kanlı Nigar, Çalıkuşu ve Çocuklar Duymasın gibi başarılı dizilerde rol alan Seda Fettahoğlu, İstanbul Beyoğlu'ndaki bir parkta ölü olarak bulundu.
İNTİHAR ETTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR
İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre, polis ekipleri bu sabah aldıkları bir ihbar üzerine Beyoğlu ilçesi Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan Hacı İzzet Parkı'nda bir kişinin cesedini buldu.
Yapılan incelemede yaşamına son verdiği tahmin edilen kişinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu olduğu anlaşıldı.
INSTAGRAM'DAKİ SON PAYLAŞIMI
Seda Fettahoğlu'nun 4 gün önce Instagram hesabından ''Yaşamı sev bedeni koru'' notuyla fotoğrafını paylaştığı görüldü. Oyuncunun vefat haberini alan sevenleri paylaşımın altına ''Huzur içinde uyusun'' şeklinde yorumlar yaptı.