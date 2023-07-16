Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u delikanlı oldu! Son hali şaşırttı

VEFASIYLA ALKIŞ TOPLADI

Çocuklar Duyması'nda Beton Orçun'un 20. yaş gününü kutlamak için yanına giderek mum üfleten Zeyno Günenç, o anları Instagram hesabından paylaşarak "Canım Eren'im doğum günün kutlu şansın bol olsun. Seni çok seviyorum" notunu yazdı.