Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u delikanlı oldu! Son hali şaşırttı
Çocuklar Duymasın dizisinde anne ve oğul rolünü oynayan Zeyno Gönenç ile Alp Eren Khamis, doğum gününde buluştu. 20 yaşına giren Khamis'in son hali dikkat çekti.
Televizyon tarihinin efsaneleri arasında gösterilen Çocuklar Duymasın dizisinde anne ve oğlu oynayan Zeyno Günenç ile Alp Eren Khamis, yıllar geçmesine rağmen görüşmeye devam ediyor.
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Geçen yıllarda annesini kaybeden genç oyuncuyu yalnız bırakmayan Günenç, doğum gününü de birlikte kutlamayı ihmal etmedi.
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VEFASIYLA ALKIŞ TOPLADI
Çocuklar Duyması'nda Beton Orçun'un 20. yaş gününü kutlamak için yanına giderek mum üfleten Zeyno Günenç, o anları Instagram hesabından paylaşarak "Canım Eren'im doğum günün kutlu şansın bol olsun. Seni çok seviyorum" notunu yazdı.
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Günenç'in paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken takipçileri de "Çok vefalısınız, helal olsun" yorumunu yaptı.
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