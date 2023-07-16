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  4. Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u delikanlı oldu! Son hali şaşırttı

Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u delikanlı oldu! Son hali şaşırttı

Çocuklar Duymasın dizisinde anne ve oğul rolünü oynayan Zeyno Gönenç ile Alp Eren Khamis, doğum gününde buluştu. 20 yaşına giren Khamis'in son hali dikkat çekti.

Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u delikanlı oldu! Son hali şaşırttı - Resim: 1

Televizyon tarihinin efsaneleri arasında gösterilen Çocuklar Duymasın dizisinde anne ve oğlu oynayan Zeyno Günenç ile Alp Eren Khamis, yıllar geçmesine rağmen görüşmeye devam ediyor.

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Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u delikanlı oldu! Son hali şaşırttı - Resim: 2

Geçen yıllarda annesini kaybeden genç oyuncuyu yalnız bırakmayan Günenç, doğum gününü de birlikte kutlamayı ihmal etmedi.

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Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u delikanlı oldu! Son hali şaşırttı - Resim: 3

VEFASIYLA ALKIŞ TOPLADI
Çocuklar Duyması'nda Beton Orçun'un 20. yaş gününü kutlamak için yanına giderek mum üfleten Zeyno Günenç, o anları Instagram hesabından paylaşarak "Canım Eren'im doğum günün kutlu şansın bol olsun. Seni çok seviyorum" notunu yazdı.

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Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u delikanlı oldu! Son hali şaşırttı - Resim: 4

Günenç'in paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken takipçileri de "Çok vefalısınız, helal olsun" yorumunu yaptı.

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