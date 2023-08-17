Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su isyan etti

"BU YORUMLAR ÜRTÜCÜ, HASTALIK GİBİ"

Fotoğraflarına gelen "Yaşlanmışsın" ve "Ne olmuş sana gibi yorumlar sonrası Instagram hesabından sitem eden Tatari, "Lütfen açın bir yorumları okuyun. Normal değil bu. Bana hayır güzelsin falan gibi mesajlar atmanıza da gerek yok. Size yemin ederim ben aynaya baktığımızda gördüğümle de hayatın içinde kendimi nasıl hissettiğimle de çok mutluyum. Bu yorumlar benim hayatımda hiçbir fark yaratmıyor. Ama bu hiç normal değil. Ürkütücü hatta baya bir hastalık gibi" dedi.