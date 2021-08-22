Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin son hali ile herkesi şaşırttı

“Çocukluğum kalabalık bir ailede geçti. Ortaokul ve lise yıllarımda devlet tiyatrosu oyunları hariç birçok kişinin konserlerini, İzmir Fuarı’nda sahnelenen Metin Akpınar, Zeki Alasya kabareleri, Hisseli Harikalar Kumpanyası, Yılmaz Erdoğan tiyatrosu gibi müzikalleri hiç kaçırmadan izlerdim. Derya Baykal ve Nevra Serezli’ye ayrı bir hayranlığım vardı ve onlar gibi sahnede olmayı hayal ederdim. Evde de sürekli aileme sanatçıların ya da izlediğim karakterlerin taklitlerini yapardım ve çok iyi dans ederdim.