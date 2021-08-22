Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin son hali ile herkesi şaşırttı
İlk olarak 2002 yılında ekrana gelen “Çocuklar Duymasın” dizisinde evin hizmetçisi Emine rolünü oynayan Melek Şahin'in son hali görenleri şaşırttı.
İlk olarak 2002 yılında ekrana gelen “Çocuklar Duymasın” dizisi, birçok kült karakter ve replikle Türk televizyon tarihinde önemli bir yer edindi. 9 sezon süren komedi türündeki yapımda çaycı Hüseyin’in eşi ve evin yardımcısı Emine rolünde Melek Şahin yer alıyordu. Şahin, oyunculuğa nasıl başladığını şöyle anlatıyor:
“Çocukluğum kalabalık bir ailede geçti. Ortaokul ve lise yıllarımda devlet tiyatrosu oyunları hariç birçok kişinin konserlerini, İzmir Fuarı’nda sahnelenen Metin Akpınar, Zeki Alasya kabareleri, Hisseli Harikalar Kumpanyası, Yılmaz Erdoğan tiyatrosu gibi müzikalleri hiç kaçırmadan izlerdim. Derya Baykal ve Nevra Serezli’ye ayrı bir hayranlığım vardı ve onlar gibi sahnede olmayı hayal ederdim. Evde de sürekli aileme sanatçıların ya da izlediğim karakterlerin taklitlerini yapardım ve çok iyi dans ederdim.
Yakın ahbabımız olan rahmetli Yalçın Menteş’in de tiyatrocu olması ve onunla sohbetlerimin bu mesleği seçmemde çok etkisi var. Hangi üniversitede okuyup ne olmak istediğime karar veremediğim lise son sınıfta otobüsle İzmir Devlet Tiyatrosu önünden geçerken bir tiyatro kursunun başlayacağı pankartını gördüm ve başvurdum. Başvuru sonrasında elemeleri geçerek kursa katıldım. Sonrasında bir çocuk oyununda yer aldım. Sonra oyunculuğu meslek olarak benimsedim.
Devlet Tiyatrosu’ndaki büyüklerim benim çok yetenekli olduğumu ve mutlaka tiyatro okumam gerektiğini söylediler. Sınava hazırlandım 1989 senesinde İzmir Güzel Sanatlar Fakültesi’ni kazandım. Ve böylelikle oyunculuk kariyerim başlamış oldu.”
Melek Şahin’in İzmir’den İstanbul’a gelmesi ise 1996 yılında eski eşi ve okul arkadaşı Necmi Yapıcı’yla oluyor: