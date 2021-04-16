Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u yabancı dizide oynayacak
Çocuklar Duymasın dizisinde Orçun karakteriyle tanınan Alp Eren Khamis, 17 yaşında bir delikanlı oldu. Dizide Orçun'un annesini onayan Zeyno Günenç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Khamis'in uluslararası bir dizide oynayacağının müjdesini verdi.
Yayınlandığı döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinde Gönül ve Selami'nin oğlu Beton Orçun'u canlandıran Alp Eren Khamis, başarısıyla herkesi gururlandırdı.
YABANCI BİR YAPIMDA ROL ALACAK
Dizide Orçun'un annesini oynayan Zeyno Günenç, Instagram hesabından 17 yaşına giren genç oyuncunun son halini paylaşarak bir de müjde verdi. Günenç paylaşımında "Benim bir taneciğim uluslararası dijital bir platformda ve de yabancı bir yapımda çekime başlıyor. Gurur duyuyorum onunla" ifadelerini kullandı.
ALP EREN KHAMIS KİMDİR?
Lübnan asıllı bir baba ve Türk bir annenin çocuğu olan Alp Eren Khamis, 14 Temmuz 2003 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Çok küçük yaşlardan itibaren sinema ve dizi filmlerinde oyunculuk yaptı.
Başrollerini Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Zeyno Günenç ve Volkan Severcan'ın başrollerini paylaştığı Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Orçun Karakteriyle tanındı.