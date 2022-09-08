Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek'i Ebrar Demirbilek büyüdü: İşte son hali...

2016-2019 yılları arasında yayınlanan Çocuktan Al Haberi programının dikkat çeken isimlerinden biri de küçük Ebrar'dı. Tavırları ve şirinliğiyle ön plana çıkan Ebrar, şimdilerde kocaman oldu. Sosyal medya hesabında paylaşılan pozlarıyla dikkat çekti.

KUTU BEBEK KOCAMAN OLDU

Çocuktan Al Haberi isimli eğlence programı ile akıllara kazınan Ebrar, değişimiyle dikkat çekti.