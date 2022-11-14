Çocuktan Al Haberi'nin zeka küpü Nisan Aktaş son hali ile şaşırttı
2016 yılında Evrim Akın'ın sunumuyla ekrana gelen Çocuktan Al Haberi programına damga vuran çocuk yıldız Nisan Aktaş, yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı.
Çocuktan Al Haberi programının unutulmaz isimlerinden Nisan Aktaş, son haliyle sosyal medyayı salladı.
Yarışmaya katıldığında 3 yaşında olan Nisan Aktaş, şimdilerde 8 yaşında.
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Çocuktan Al Haberi programıyla ünlenen çocuk yıldıza oyunculuk teklifi yağıyor.
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Nisan Aktaş, Maşa ile Koca Ayı ve Masal Zamanı gibi yapımlarda rol aldı.
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Sosyal medyada epey aktif olan Nisan Aktaş, ailesinin yönettiği Instagram hesabından hayatına dair kareler paylaşıyor.
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