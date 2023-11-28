Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak yıllara göre değişimiyle şoke etti

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski oyuncu Zeynep Koçak aldığı kilolar ve yaptırdığı estetik operasyonlarla öyle bir değişti ki onu tanımakta zorlanacaksınız. Eski dönem Çok Güzel Hareketler Bunlar'da rol alan Zeynep Koçak, adeta başka biri oldu.